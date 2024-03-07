Пленный боец рассказал об условиях содержания в ВСУ

Пленный боец Бугарь заявил об обморожении ног из-за условий содержания в ВСУ

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бугарь рассказал, что получил обморожение ног из-за плохих условий содержания в украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

Подразделение пленного привезли в одну из шахт, где должны были распределить бойцов. Военнослужащим выдали оружие и боеприпасы и отправили в район Авдеевки. «Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей», — рассказал Бугарь. Он добавил, что бойцы ВСУ провели в подвале 55 суток.

Бугарь рассказал, что попал в ряды ВСУ после того, как в октябре прошлого года его вызвали в сельсовет и сказали зарегистрироваться. Затем его забрали, отобрав все документы.

6 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пленных ВСУ, отказавшихся от обмена и желающих стать россиянами, планируется привлечь к восстановлению новых регионов и направить в батальон имени Богдана Хмельницкого.

Ранее боец 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ заявил, что его отряд отправили на убой на Тендровской косе в Херсонской области. По словам пленного, элитным отрядом пожертвовали ради медийного эффекта.