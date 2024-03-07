Польша захотела отменить все торговые льготы для Украины

Дональд Туск: Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины

Варшава хочет отменить все торговые льготы для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит РИА Новости.

«Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей», — сказал он. Туск подчеркнул, что Польша хотела бы вернуться к правилам импорта, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны.

Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву преференции на поставки сельхозпродукции после начала специальной военной операции. По словам премьера, Варшава очень хочет помогать Украине, но страна также защищать свои и европейские интересы.

Ранее экс-министр сельского хозяйства и развития села республики, депутат польского сейма Роберт Телюс призвал полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. По его мнению, принятие такой меры позволит остановить массовые протесты фермеров, которые начались по всей стране 9 февраля. Польские аграрии перекрывают трассы и подъезды к пограничным пунктам пропуска, протестуя из-за наводнивших страну дешевых продуктов с Украины.