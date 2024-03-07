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11:36, 7 марта 2024Экономика

Польша захотела отменить все торговые льготы для Украины

Дональд Туск: Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Варшава хочет отменить все торговые льготы для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит РИА Новости.

«Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей», — сказал он. Туск подчеркнул, что Польша хотела бы вернуться к правилам импорта, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны.

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9 января 2024

Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву преференции на поставки сельхозпродукции после начала специальной военной операции. По словам премьера, Варшава очень хочет помогать Украине, но страна также защищать свои и европейские интересы.

Ранее экс-министр сельского хозяйства и развития села республики, депутат польского сейма Роберт Телюс призвал полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. По его мнению, принятие такой меры позволит остановить массовые протесты фермеров, которые начались по всей стране 9 февраля. Польские аграрии перекрывают трассы и подъезды к пограничным пунктам пропуска, протестуя из-за наводнивших страну дешевых продуктов с Украины.

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