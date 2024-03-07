Рыбак поспорил с другом из-за размеров рыбы и всадил ему в голову гарпун

В Таиланде рыбак всадил гарпун в голову другу из-за шутки по поводу рыбы

В Таиланде мужчина подшутил над другом по поводу размеров пойманной тем рыбы и получил гарпун в ухо. Об этом сообщает NewsFlare.

3 марта 45-летний Суджит Клингталай отправился с друзьями на рыбалку. В процессе мужчины пили пиво. «Мы удили рядом и шутили по поводу каждой пойманной рыбы. Я сказал, что моя покрупнее будет. А он обиделся, начал спорить и кричать по поводу чего-то совсем другого. Я всего не помню, потому что был под пивом», — рассказал Клингталай.

В какой-то момент он почувствовал сильный удар по голове. Оказалось, что второй рыбак так возмутился из-за шутки по поводу улова, что взял гарпунное ружье и всадил гарпун ему в голову сзади. Другие участники рыбалки сразу же погрузили пострадавшего в пикап и отвезли в больницу. Там врачи провели срочную операцию и извлекли гарпун.

«Этому пациенту очень повезло остаться в живых. Гарпун прошел сквозь мышцы и попал в ухо. Если бы он ударил чуть правее, то угодил бы в мозг», — заявил врач, делавший операцию.

Клингталай пока не подал заявление в полицию на приятеля, так как хочет сначала оправиться от травмы. Врачи заявили, что ему понадобится достаточно длительное обследование, чтобы наверняка исключить возможное повреждение мозга.

Ранее в Сингапуре гражданин Индии откусил палец приятелю во время пьяной драки. Найти часть пальца не удалось.

