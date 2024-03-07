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15:36, 7 марта 2024Спорт

Российские гимнасты пропустят Олимпийские игры-2024

Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры-2024

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские гимнасты пропустят Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации гимнастики (FIG).

Россияне лишились возможности отобраться на Игры в Париже после пропуска этапа Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике. Атлеты имели шансы получить олимпийские лицензии в случае успешного выступления на турнире. Однако ни один из членов сборной России не получил необходимого для участия в международных стартах нейтрального статуса.

В декабре 2023-го старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока FIG не изменит критерии допуска россиян. При этом, по ее мнению, этого не произойдет.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта.

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