Олимпийская чемпионка оценила отказ российских гимнастов от участия в Кубке мира

Лыжница Степанова поддержала отказ российских гимнастов от участия в Кубке мира

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале оценила отказ сборной России по спортивной гимнастике от участия в этапах Кубка мира.

Спортсменка поддержала мнение старшего тренера команды Валентины Родионенко и порадовалась присутствию в российском спорте женщин с твердым характером и чувством собственного достоинства. «Или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом», — заявила она.

10 декабря Родионенко заявила, что гимнасты будут пропускать соревнования до тех пор, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян. При этом, по ее мнению, этого не произойдет.

10 ноября FIG раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. У членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами, они не должны выступать в поддержку спецоперации. Кроме того, форма спортсменов должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.