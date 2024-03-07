Российский голкипер «Торонто» восхитил одноклубников своей игрой
Канадский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Тайлер Бертуцци восхитился игрой российского голкипера клуба Ильи Самсонова. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
После матча с «Баффало Сейбрс» Бертуцци назвал Самсонова рок-звездой. «Приятно видеть, как он снова делает свое дело и обретает уверенность. Он будет потрясающим и в дальнейшем», — заявил нападающий.
«Торонто» обыграло «Баффало» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Самсонов отразил 24 броска по воротам из 25.
В январе клуб из-за неудачного начала сезона выставил Самсонова на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Вратаря отправили в фарм-клуб, а 10 января вернули в основную команду.
В текущем регулярном чемпионате 27-летний Самсонов провел 29 матчей, в которых он отражал в среднем за игру 88,5 процентов бросков при коэффициенте надежности 3,14 и двух шат-аутах.