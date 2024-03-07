Российский голкипер «Торонто» восхитил одноклубников своей игрой

Форвард «Торонто» Бертуцци назвал российского вратаря Самсонова рок-звездой

Канадский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Тайлер Бертуцци восхитился игрой российского голкипера клуба Ильи Самсонова. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После матча с «Баффало Сейбрс» Бертуцци назвал Самсонова рок-звездой. «Приятно видеть, как он снова делает свое дело и обретает уверенность. Он будет потрясающим и в дальнейшем», — заявил нападающий.

«Торонто» обыграло «Баффало» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Самсонов отразил 24 броска по воротам из 25.

В январе клуб из-за неудачного начала сезона выставил Самсонова на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Вратаря отправили в фарм-клуб, а 10 января вернули в основную команду.

В текущем регулярном чемпионате 27-летний Самсонов провел 29 матчей, в которых он отражал в среднем за игру 88,5 процентов бросков при коэффициенте надежности 3,14 и двух шат-аутах.