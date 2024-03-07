Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Карабах
Сегодня
20:45 (Мск)
Байер
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Спарта П
Сегодня
20:45 (Мск)
Ливерпуль
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Динамо З
Сегодня
23:00 (Мск)
ПАОК
Лига конференций|1/8 финала. 1-й матч
09:32, 7 марта 2024Спорт

Российский голкипер «Торонто» восхитил одноклубников своей игрой

Форвард «Торонто» Бертуцци назвал российского вратаря Самсонова рок-звездой
Илья Самсонов (справа)

Илья Самсонов (справа). Фото: Kim Klement / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Тайлер Бертуцци восхитился игрой российского голкипера клуба Ильи Самсонова. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После матча с «Баффало Сейбрс» Бертуцци назвал Самсонова рок-звездой. «Приятно видеть, как он снова делает свое дело и обретает уверенность. Он будет потрясающим и в дальнейшем», — заявил нападающий.

«Торонто» обыграло «Баффало» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Самсонов отразил 24 броска по воротам из 25.

В январе клуб из-за неудачного начала сезона выставил Самсонова на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Вратаря отправили в фарм-клуб, а 10 января вернули в основную команду.

В текущем регулярном чемпионате 27-летний Самсонов провел 29 матчей, в которых он отражал в среднем за игру 88,5 процентов бросков при коэффициенте надежности 3,14 и двух шат-аутах.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава академии Генштаба спрогнозировал новые военные конфликты с Россией. Он допустил крупномасштабную войну в Европе

      Сменившая Галкина на Первом канале ведущая сравнила себя с ним

      Двигатель самолета со 167 пассажирами загорелся после взлета и попал на видео

      Конгрессменов-евреев ошибочно сделали соавторами пропалестинского законопроекта

      Золото выросло в цене из-за активности центробанков

      В Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

      Криминолог рассказал о сочувствии осужденных мусульман к отверженным в колониях

      Невеста отказалась приглашать обнажившуюся перед женихом родственницу на свадьбу

      В ВСУ рассказали о новой оборонительной линии на авдеевском направлении

      В России обнаружили фантомное молоко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше