У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в небе
У самолета авиакомпании Pakistan International Airlines отказал двигатель в небе. Об этом пишет портал Aero Inside.
Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Медины (Саудовская Аравия) в Исламабад (Пакистан), в среду, 6 марта.
Отмечается, что в момент инцидента на борту лайнера находились пассажиры. По данным источника, командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Маската (Оман). Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
Ранее в марте два самолета авиакомпании Qantas Airways Limited столкнулись в аэропорту Перта в Австралии. Прилетевший из Канберры лайнер зацепил крыло находившегося на взлетно-посадочной полосе самолета с пассажирами на борту.