У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в небе

Aero Inside: у самолета Pakistan International Airlines отказал двигатель в небе

У самолета авиакомпании Pakistan International Airlines отказал двигатель в небе. Об этом пишет портал Aero Inside.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Медины (Саудовская Аравия) в Исламабад (Пакистан), в среду, 6 марта.

Отмечается, что в момент инцидента на борту лайнера находились пассажиры. По данным источника, командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Маската (Оман). Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Ранее в марте два самолета авиакомпании Qantas Airways Limited столкнулись в аэропорту Перта в Австралии. Прилетевший из Канберры лайнер зацепил крыло находившегося на взлетно-посадочной полосе самолета с пассажирами на борту.