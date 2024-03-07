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06:17, 7 марта 2024Россия

В Брянской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Украинские дроны были сбиты в ночь с 6 на 7 марта над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в двух регионах России — в Белгородской и Курской областях — рано утром 7 марта практически одновременно объявили ракетную опасность. В Курской области ее ввели второй раз за ночь.

Этой ночью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над Тульской областью, сообщили власти российского региона. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

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      Марина Совина
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