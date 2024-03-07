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11:36, 7 марта 2024Россия

В Москве 21-летняя медсестра пародировала в блоге тяжелобольных младенцев

В Москве медсестру уволили из-за пародий на тяжелобольных младенцев в блоге

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве 21-летняя медсестра пародировала в блоге тяжелобольных младенцев из детской клиники Сперанского. Коллеги направили жалобу на девушку, еще до проведения проверки ее уволили. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном департаменте здравоохранения.

По данным некоторых Telegram-каналов, в 2023 году девушка окончила медколледж и начала работать в реанимации детской горбольницы Сперанского. Рассказами о трудовых буднях она делилась в закрытом Telegram-канале — снимала видео с тяжелобольными детьми. В них сотрудница пародировала младенцев, корча гримасы, обсуждала родителей, в чате писала о запахах малышей.

В Депздраве Москвы подчеркнули, что подобное поведение категорически неприемлемо. «Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну», — заявили в ведомстве.

В больнице инициировали проведение ведомственной проверки, ситуация находится на контроле руководства московского Депздрава.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате.

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      Анна Щербакова
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