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13:13, 7 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности пожара в танковом училище в Казани

МО: пожар в Казанском танковом училище произошел из-за неисправной проводки

Кадр: Telegram-канал Baza

Пожар в танковом училище в Казани начался, по предварительным данным, из-за неисправности проводки. Такие подробности сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что пожар уже локализован, сейчас идет проливка очага. Никто не пострадал, обстоятельства случившегося выясняются. О площади возгорания данных не приводится.

Пожар в высшем танковом командном училище в Казани начался в четверг, 7 марта. Предварительно, пожар начался в казармах, огонь распространился на кровлю. На опубликованных в сети кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий.

Ранее, в феврале, в Ставрополе произошел пожар на территории воинской части. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов.

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      Анастасия Шейкина
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