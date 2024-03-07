Минобороны раскрыло подробности пожара в танковом училище в Казани

МО: пожар в Казанском танковом училище произошел из-за неисправной проводки

Пожар в танковом училище в Казани начался, по предварительным данным, из-за неисправности проводки. Такие подробности сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что пожар уже локализован, сейчас идет проливка очага. Никто не пострадал, обстоятельства случившегося выясняются. О площади возгорания данных не приводится.

Пожар в высшем танковом командном училище в Казани начался в четверг, 7 марта. Предварительно, пожар начался в казармах, огонь распространился на кровлю. На опубликованных в сети кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий.

Ранее, в феврале, в Ставрополе произошел пожар на территории воинской части. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов.