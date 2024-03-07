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10:22, 7 марта 2024Спорт

Вяльбе заявила о желании иностранцев соревноваться с россиянами

Елена Вяльбе: иностранцы хотят соревноваться с россиянами, но им сказали молчать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о желании иностранцев соревноваться с россиянами. Ее слова приводит РИА Новости.

«Спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать», — заявила Вяльбе, отметив, что атлеты всегда хотят соревноваться только с самыми сильными соперниками.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что норвежцы ждут возвращения россиян на международные турниры. «Ребята из марафонской серии недавно написали: "Мы ждем тебя в Тронхейме". Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», — поделился он.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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