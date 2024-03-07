Живущий в США боец UFC рассказал об отличиях русских от американцев
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Его слова приводит Sport24.
Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантская преторианская культура. «А по факту, если поглубже пообщаться — те же самые мытарства. Мы реально как отражение друг друга», — посчитал он.
9 ноября Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию. Он добавил, что перестанет драться, когда ему не будут платить.
Россиянин провел в UFC пять боев, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок с его участием на турнире UFC 295 в Нью-Йорке против азербайджанца Назима Садыхова завершился вничью.