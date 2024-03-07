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07:56, 7 марта 2024Спорт

Живущий в США боец UFC рассказал об отличиях русских от американцев

Боец UFC Борщев заявил, что отличием русских от американцев является религия

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Его слова приводит Sport24.

Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантская преторианская культура. «А по факту, если поглубже пообщаться — те же самые мытарства. Мы реально как отражение друг друга», — посчитал он.

9 ноября Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию. Он добавил, что перестанет драться, когда ему не будут платить.

Россиянин провел в UFC пять боев, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок с его участием на турнире UFC 295 в Нью-Йорке против азербайджанца Назима Садыхова завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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