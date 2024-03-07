Живущий в США боец UFC рассказал об отличиях русских от американцев

Боец UFC Борщев заявил, что отличием русских от американцев является религия

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Его слова приводит Sport24.

Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантская преторианская культура. «А по факту, если поглубже пообщаться — те же самые мытарства. Мы реально как отражение друг друга», — посчитал он.

9 ноября Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию. Он добавил, что перестанет драться, когда ему не будут платить.

Россиянин провел в UFC пять боев, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок с его участием на турнире UFC 295 в Нью-Йорке против азербайджанца Назима Садыхова завершился вничью.