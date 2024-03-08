Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 8 марта. Добиться ничьей команде из Майами помог гол Лионеля Месси, в составе команды также отличился Луис Суарес. У «Нэшвилла» дубль на счету Джейкоба Шаффелбура.

Ответная встреча пройдет 14 марта. Действующим обладателем трофея является мексиканский «Леон».

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.