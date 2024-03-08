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11:13, 8 марта 2024Спорт

Международный союз конькобежцев продолжит проверять на допинг Валиеву

Международный союз конькобежцев продолжит проверять на допинг Камилу Валиеву

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за применение запрещенного препарата. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка включена в обновленный международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. В этом списке она находится с лета 2020-го.

6 марта юрист Анна Анцелиович предостерегла Валиеву от участия в ледовом шоу в Китае. По ее словам, безопасным для россиянки будет выступление только в полностью коммерческих шоу.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на триметазидин — 25 декабря 2021 года.

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      Алексей Гусев
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