Международный союз конькобежцев продолжит проверять на допинг Валиеву

Международный союз конькобежцев продолжит проверять на допинг Камилу Валиеву

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за применение запрещенного препарата. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка включена в обновленный международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. В этом списке она находится с лета 2020-го.

6 марта юрист Анна Анцелиович предостерегла Валиеву от участия в ледовом шоу в Китае. По ее словам, безопасным для россиянки будет выступление только в полностью коммерческих шоу.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на триметазидин — 25 декабря 2021 года.