Появилось видео массового завала лыжниц на Спартакиаде

Появилось видео массового завала лыжниц на зимней Спартакиаде

В Telegram-канале «Радиолыжи» появилось видео массового завала лыжниц на зимней Спартакиаде.

На ролике видно, что инцидент произошел на спуске. В момент падения спортсменок трасса была в тумане.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов соревнований. «Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, — работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — заявил он.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 8 марта. Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе заявила, что две девушки госпитализированы. По информации Telegram-канала 112, число пострадавших увеличилось до 18. Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).