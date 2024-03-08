Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за травм лыжниц на Спартакиаде

Губерниев назвал Елену Вяльбе преступницей из-за завала лыжниц на Спартакиаде

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на массовый завал лыжниц в гонке на зимней Спартакиаде учащихся.

Он назвал преступниками людей, принявших решение о проведении гонки. По его словам, гонка проходила по биатлонной трассе в противоход. «Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, — работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — заявил он.

Инцидент в гонке на дистанции 10 километров произошел ранее в пятницу, 8 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе рассказала, что две девушки были госпитализированы с травмами.

Лыжница Дарья Ермакова позднее опубликовала фото разбитого лица.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край). Из-за завала в гонке 14 спортсменок не смогли финишировать.