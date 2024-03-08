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13:36, 8 марта 2024Спорт

Две участницы Спартакиады попали в больницу после массового завала

Вяльбе: две участницы Спартакиады получили травмы после массового завала

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о массовом завале в лыжной гонке на Спартакиаде учащихся. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Инцидент произошел на дистанции 10 километров у девушек. «Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — заявила Вяльбе.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край). Из-за завала в гонке 14 спортсменок не смогли финишировать.

7 марта Вяльбе рассказала о желании иностранцев соревноваться с россиянами. «Спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать», — заявила она.

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      Алексей Гусев
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