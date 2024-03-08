Участница спартакиады учащихся показала разбитое лицо после массового завала
Участница спартакиады учащихся Ермакова показала разбитое лицо после гонки
Лыжница Дарья Ермакова в соцсетях опубликовала фото разбитого лица после массового завала в лыжной гонке на зимней спартакиаде учащихся. Об этом сообщает РИА Новости.
На снимке видны синяки и ссадины на лице и шее спортсменки. «Чуваки. Вот я говорила про погоду? Вот вам и погодка», — написала Ермакова.
Инцидент в гонке на дистанции 10 километров произошел ранее в пятницу, 8 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что две девушки были госпитализированы с травмами.
Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край). Из-за завала в гонке 14 спортсменок не смогли финишировать.