Участница спартакиады учащихся показала разбитое лицо после массового завала

Участница спартакиады учащихся Ермакова показала разбитое лицо после гонки

Лыжница Дарья Ермакова в соцсетях опубликовала фото разбитого лица после массового завала в лыжной гонке на зимней спартакиаде учащихся. Об этом сообщает РИА Новости.

На снимке видны синяки и ссадины на лице и шее спортсменки. «Чуваки. Вот я говорила про погоду? Вот вам и погодка», — написала Ермакова.

Инцидент в гонке на дистанции 10 километров произошел ранее в пятницу, 8 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что две девушки были госпитализированы с травмами.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край). Из-за завала в гонке 14 спортсменок не смогли финишировать.