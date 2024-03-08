Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:2
2-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо Мн
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Ростов
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Салават Юлаев
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Мальорка
Испания - Примера|28-й тур
15:04, 8 марта 2024Спорт

Участница спартакиады учащихся показала разбитое лицо после массового завала

Участница спартакиады учащихся Ермакова показала разбитое лицо после гонки

Фото: Андрей Вареников / РИА Новости

Лыжница Дарья Ермакова в соцсетях опубликовала фото разбитого лица после массового завала в лыжной гонке на зимней спартакиаде учащихся. Об этом сообщает РИА Новости.

На снимке видны синяки и ссадины на лице и шее спортсменки. «Чуваки. Вот я говорила про погоду? Вот вам и погодка», — написала Ермакова.

Инцидент в гонке на дистанции 10 километров произошел ранее в пятницу, 8 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что две девушки были госпитализированы с травмами.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край). Из-за завала в гонке 14 спортсменок не смогли финишировать.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      Участница спартакиады учащихся показала разбитое лицо после массового завала

      Трудности с оплатой алкоголя и табака накануне 8 Марта прокомментировали

      «Бременские музыканты» собрали в прокате более трех миллиардов рублей

      Назван основной приоритет США в конфликте на Украине

      Минобороны отчиталось об очередном уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      В Индии запустят воздушное такси

      В США призвали Украину не надеяться на новый пакет помощи

      Заявление Трампа о причинах конфликта на Украине объяснили

      Мэр российского города получил годовую премию за полтора месяца работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше