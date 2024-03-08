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16:59, 8 марта 2024Мир

В Кишиневе объяснили скопление полиции в аэропорту

Полиция Кишинева: силовики в аэропорту не связаны с приездом Гуцул

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Скопление правоохранительных органов в аэропорту Кишинева не связано с приездом главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул из России. Об этом заявил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну, чьи слова приводит портал Realitatea.md.

«Виорел Чернэуцяну сообщил, что полиция не имеет никакого отношения к приезду Евгении Гуцул из России, не считает, что башкану Гагаузии следует придавать слишком большое значение», — говорится в сообщении.

По словам Чернэуцяну, в аэропорту всегда присутствовали силовики.

Ранее стало известно о возможном аресте Гуцул в молдавском аэропорту по возвращении из России. Об этом СМИ рассказал молдавский политик Илан Шор со ссылкой на информацию от инсайдеров.

Глава Гагаузии прокомментировала сообщения о якобы готовящемся аресте. Она написала в социальных сетях, что это попытки властей запугать ее уголовным преследованием. Гуцул также заявила, что собирается провести в Кишиневе брифинг по прилете в Молдавию.

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