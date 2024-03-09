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14:32, 9 марта 2024Мир

Байдена заподозрили в приеме стимуляторов

Психиатр Либерман заподозрила Байдена в приеме стимуляторов для выступления

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией, заподозрила президента США Джо Байдена в приеме стимуляторов. Такое мнение она выразила, анализируя обращение политика к Конгрессу «О положении страны», пишет The Washington Times.

«Если сравнить то, как обычно говорит Джо Байден — медленно и спотыкается — с тем, каким пылким и разгневанным он был во время обращения "О положении страны", можно заметить признаки, типичные для человека, употребляющего аддералл или любой другой амфетамин», — заявила Либерман.

Доктор также заметила признаки потенциального употребления стимуляторов в жестах американского лидера. По ее словам, во время выступлений руки Байдена обычно лежат на кафедре. Однако в ходе обращения к Конгрессу он часто жестикулировал и двигал руками в быстром темпе, указала психиатр. Другим признаком она сочла тот факт, что президент допускал оговорки с нетипичной для него высокой скоростью.

В Белом доме опровергли информацию о возможном употреблении американским лидером наркотических средств.

Ранее сообщалось, что Байден в обращении к Конгрессу призвал одобрить помощь Киеву, заявив, что Украина способна остановить Россию. Кроме того, он озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину. «Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал Байден.

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      Олег Давыдов
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