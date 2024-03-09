Дочь пассажирки пропавшего 10 лет назад самолета призвала продолжить поиски

Дочь пассажирки исчезнувшего в 2014 году рейса MH370 призвала возобновить поиски

Дочь одной из пассажирок исчезнувшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines Грейс Нейтан призвала власти Малайзии возобновить поиски. Об этом сообщают РИА Новости.

Нейтан выразила надежду, что поисковая операция все же продолжится, хотя прошло уже 10 лет после того, как самолет, следовавший по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай), пропал с радаров через 40 минут после взлета. «Я считаю, что им следует продолжить поиски. Моя самая большая надежда в том, что поиски продолжатся», — заявила женщина.

При этом Нейтан предполагает, что новые поиски пропавшего борта MH370 потребуют от малазийских властей колоссальных усилий. Но она надеется, что помощь в решении одной из «главных авиационных загадок мира» помогут решить специализированные частные компании. По ее мнению, у таких компаний есть возможности для поиска объектов на большой глубине, и они могут предложить правительству Малайзии условия, что их работа будет оплачена лишь в случае обнаружения обломков авиалайнера.

«Это выигрышная ситуация для всех, потому что поисковая компания готова провести поиски за свой счет. А Малайзия заплатит только в случае, если самолет найдут. В этом нет никаких минусов», — считает Нейтан.

Ранее Минтранс Малайзии захотел возобновить поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего 10 лет назад. Малайзийские власти обсуждают соглашение с американской компанией Ocean Infinity, по которому страна должна будет оплатить поисковые работы только в случае обнаружения обломков самолета.