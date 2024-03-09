Назван способ убрать жир с боков без тренажерного зала

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ убрать жир с боков без тренажерного зала. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт посоветовала упражнение «бабочка». Для его выполнения нужно сесть на стул, а ноги поставить на всю стопу. Далее необходимо согнуть руки в локтях и поднять так, чтобы предплечья оказались перпендикулярно полу, затем свести локти, максимально свести лопатки и развести локти.

Следующими Ротач назвала наклоны вперед, скручивания в стороны, выпрямление ног и подъемы на носки. Последним было рекомендовано выполнять ходьбу на месте.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».