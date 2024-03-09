В Курской области отменили угрозу ракетной опасности

Губернатор Курской области Старовойт: в регионе отменена ракетная опасность

В Курской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт рассказал, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники в Курске. Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Глава региона рассказал, что пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения. Другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место.

Ранее 9 марта стало известно о массированном налете украинских беспилотников на Таганрог. Также было уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску.