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05:34, 9 марта 2024Россия

В Курской области отменили угрозу ракетной опасности

Губернатор Курской области Старовойт: в регионе отменена ракетная опасность

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Курской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт рассказал, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники в Курске. Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Глава региона рассказал, что пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения. Другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место.

Ранее 9 марта стало известно о массированном налете украинских беспилотников на Таганрог. Также было уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску.

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      Марина Совина
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