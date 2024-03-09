Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
15:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Рубин
Сегодня
16:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
10:44, 9 марта 2024Спорт

Песков рассказал о реакции Навки на болезнь Костомарова

Песков рассказал, что Навка переживала и плакала из-за болезни Костомарова

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции супруги Татьяны Навки на болезнь олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Его слова приводит РИА Новости.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», — заявил Песков. Он подчеркнул, что поддерживал Навку, и назвал спортсменов выдающимися личностями.

В декабре 2023 года Костомаров и Навка показали совместный номер на льду в рамках шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Фигуристы повторили фрагмент произвольной программы «Кармен», с которой победили на Олимпиаде-2006 в Турине.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила под Одессой один из самых секретных объектов ВСУ. Какие задачи выполнял «Овидиополь-2»?

      Стало известно о состоянии пострадавшего из-за атаки по Белгородской области

      Россиян предупредили о рисках высокодоходных банковских вкладов

      США с союзниками сбили 15 беспилотников хуситов

      Натуральный сахарозаменитель оказался вреден для некоторых россиян

      Песков рассказал о реакции Навки на болезнь Костомарова

      Бывший советник порекомендовал Трампу расшатывать ООН вместо НАТО

      Германию заподозрили в желании отправить Украине ракеты Taurus

      Российские войска отразили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой

      На предприятии в Днепропетровской области произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше