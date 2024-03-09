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00:21, 9 марта 2024Мир

Россия оценила снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

МИД: снос памятника СС — шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде

Фото: Lvivske / Wikimedia

Снос памятника дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилл стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране. Об этом заявил МИД России в своем Telegram-канале.

В дипведомстве указали, что демонтаж остальных мемориалов нацистским пособникам станет доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от нацистского прошлого Украины.

Ранее советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков назвал снос памятника нацистам торжеством справедливости. Он отметил, что монумент был демонтирован, «несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров».

О демонтаже памятника стало известно днем 8 марта. Отмечается, что мемориал установили в 1988 году. С того времени памятник зачастую подвергался актам вандализма.

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      Марина Совина
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