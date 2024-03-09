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19:26, 9 марта 2024Спорт

СКА вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

СКА обыграл «Торпедо» и вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

СКА обыграл «Торпедо» в пятом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский, Григорий Кузьмин и Артем Сергеев.

Таким образом, СКА одержал четвертую победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Итоговый счет в серии — 4:1.

Ранее в следующий этап плей-офф вышли еще пять команд. В Западной конференции борьбу продолжают московский «Спартак» и ярославский «Локомотив», в Восточной — екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард».

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