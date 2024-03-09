Стало известно об увольнении начальника Генштаба Украины

Украинские СМИ сообщили об увольнении начальника Генштаба Украины Шапталы

Вслед за экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным уволили бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Об этом пишет «Страна.ua».

Шапталу, как и Залужного, признали непригодным к службе на военно-врачебной комиссии, заявили источники.

Владимир Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ в начале февраля, через некоторое время военачальник получил звание Героя Украины. Затем его назначили послом Украины в Великобритании.

Впоследствии стало известно, что Залужного зимой признали непригодным к военной службе, из-за чего в феврале он подал рапорт об увольнении. После увольнения с поста главкома ВСУ Залужный был выведен в распоряжение министра обороны Украины Рустема Умерова.