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13:05, 9 марта 2024Россия

Стало известно об увольнении начальника Генштаба Украины

Украинские СМИ сообщили об увольнении начальника Генштаба Украины Шапталы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вслед за экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным уволили бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Об этом пишет «Страна.ua».

Шапталу, как и Залужного, признали непригодным к службе на военно-врачебной комиссии, заявили источники.

Владимир Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ в начале февраля, через некоторое время военачальник получил звание Героя Украины. Затем его назначили послом Украины в Великобритании.

Впоследствии стало известно, что Залужного зимой признали непригодным к военной службе, из-за чего в феврале он подал рапорт об увольнении. После увольнения с поста главкома ВСУ Залужный был выведен в распоряжение министра обороны Украины Рустема Умерова.

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      Анастасия Шейкина
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