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05:33, 9 марта 2024Мир

Зеленскому на встрече с Эрдоганом не смогли задать вопрос из-за переводчика

Синхронист не сумел перевести Зеленскому вопрос журналиста и речь Эрдогана

Фото: Umit Bektas / Reuters

Переводчик-синхронист не смог адекватно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос журналиста и речь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста. Видео с пресс-конференции политиков опубликовано на YouTube-канале «Agrerator News — Новости Украины».

Вместо перевода в наушнике Зеленского звучали бессвязные фразы. В итоге он попросил репортера задать ему вопрос на английском. Переводчика оперативно заменили.

Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом 8 марта. Вместе с ним в Турцию приехал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

В 2023 году президенту Финляндии Саули Ниинисте забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО. На совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств украинского лидера спросили, какие гарантии безопасности от альянса Киев ждет на предстоящем саммите в Вильнюсе. «К сожалению, они забыли дать мне перевод. Перевод... Я его не слышал», — сказал Ниинисте.

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      Марина Совина
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