Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 3 мая 2023Мир

Президенту Финляндии забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО

Президенту Финляндии Ниинисте забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО
Владимир Зеленский и Саули Ниинисте

Владимир Зеленский и Саули Ниинисте. Фото: Christine Olsson / Globallookpress.com

Президенту Финляндии Саули Ниинисте забыли включить перевод ответа украинского коллеги Владимира Зеленского на вопрос о НАТО, передает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств украинского лидера спросили, какие гарантии безопасности от альянса Киев ждет на предстоящем саммите в Вильнюсе.

«К сожалению, они забыли дать мне перевод. Перевод... Я его не слышал», — сказал Ниинисте.

Ранее президент Финляндии заявил, что Хельсинки не готов передать свои истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. По словам политика, у страны есть только старые самолеты, которые вскоре хотят заменить.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию 3 мая и встретился с Саули Ниинисте. Стороны обсудили военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления
Зеленский отправился в Нидерланды
Президенту Финляндии забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО
Украина получила переданный США зенитно-ракетный комплекс Patriot
Пентагон назвал объем военной помощи Украине с начала СВО
Шоумен Барецкий раскрыл подробности визита Пугачевой в Москву
Во Франции допустили причастность США к атаке на Кремль
В ДНР сравнили шаги Украины с действиями «Аль-Каиды»
Кеннеди порассуждал о возможности Зеленского избежать конфликта с Россией
Американский правозащитник заявил о скором завершении конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.