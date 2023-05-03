Президенту Финляндии забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО

Президенту Финляндии Ниинисте забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО

Президенту Финляндии Саули Ниинисте забыли включить перевод ответа украинского коллеги Владимира Зеленского на вопрос о НАТО, передает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств украинского лидера спросили, какие гарантии безопасности от альянса Киев ждет на предстоящем саммите в Вильнюсе.

«К сожалению, они забыли дать мне перевод. Перевод... Я его не слышал», — сказал Ниинисте.

Ранее президент Финляндии заявил, что Хельсинки не готов передать свои истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. По словам политика, у страны есть только старые самолеты, которые вскоре хотят заменить.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию 3 мая и встретился с Саули Ниинисте. Стороны обсудили военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку.

