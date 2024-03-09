«Зенит» победил «Урал» в Екатеринбурге со счетом 4:1 и стал лидером РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 4:1. На 38-й минуте первый мяч забил защитник Дуглас Сантос. На 57-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Андрей Мостовой. На 66-й минуте голом отличился нападающий Матео Кассьерра. На 81-минуте мяч забил форвард Иван Сергеев. В компенсированное время единственный гол «Урала» забил Эрик Бикфалви.

Таким образом, после 20 матчей «Зенит» стал лидером РПЛ, набрав 40 очков. «Урал» располагается на 13-м месте, имея в активе 19 очков.

В следующем матче «Зенит» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Урал» сыграет на выезде с московским «Спартаком».