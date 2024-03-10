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13:55, 10 марта 2024Интернет и СМИ

Ксению Собчак обвинили в вымогательстве

Журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналистка Юния Пугачева готовит заявление в полицию на Ксению Собчак по статье 163 УК РФ («Вымогательство») в связи с угрозами в адрес ее мужа. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

По словам Пугачевой, Собчак угрожала выпустить компрометирующий материал про мужа Пугачевой — бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова, если та не прекратит освещение на телевидении информации «об арестованных сотрудниках Собчак и о ее роли в деле о вымогательстве у "Ростеха"».

Журналистка проигнорировала угрозы и продолжила утверждать, что Собчак отказывалась материально помогать и оплачивать адвокатов своим сотрудникам — главному редактору Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и администратору Тамерлану Бигаеву после их задержания.

Журналисты обвинялись в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова за удаление публикаций о нем в Telegram-канале «Тушите свет», сделанных в ноябре 2022 года. Тогда же сообщалось, что владелицей канала была Собчак. Позднее журналистка принесла извинения за действия коллег и добавила, что они сожалеют о совершенном.

Пугачева также отказывалась признавать тот факт, что и Романовский, и Бигаев выполняли поручение Собчак, публикуя материал о Чемезове, который в итоге лег в основу обвинительного заключения о вымогательстве. В ответ на это Собчак выпустила материал об Антоне Абугове на своем YouTube-канале, заявив, что во время работы в АФК «Система» он не платил налоги. Пугачева опровергла заявление Собчак и обвинила ее во лжи, отметив, что согласно налоговому законодательству России, подоходный налог физического лица удерживается и оплачивается работодателем, то есть «Системой».

Как утверждает журналистка, Собчак нанесла ущерб деловой репутации ее мужа, а также обвинила крупнейшую российскую корпорацию в уголовно-наказуемом преступлении — невыполнении своих налоговых обязательств. Это, как заявила Пугачева, является заранее спланированной акцией Собчак. В настоящее время журналистка готовит заявление в полицию на Ксению Собчак по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Она отметила, что прогнозировать судьбу этого заявления в России сложно, так как «судя по другим судебным процессам, Уголовный кодекс России не писан для Ксении Собчак». По словам Пугачевой, если ей не удастся «добиться справедливости, ее юристы будут рассматривать другие юрисдикции».

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что хотела бы отдохнуть от работы в журналистике. При этом она отметила, что в работе журналистом нельзя делать паузу.

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      Алиса Удовик
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