Петр Ян рассказал о выходе на победный бой в UFC c травмой

Петр Ян рассказал, что вышел на победный бой с Сун Ядуном в UFC c травмой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян рассказал, что вышел на бой против китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299 с травмой ноги. Его слова приводит «Чемпионат».

Россиянин отметил, что на протяжении месяца не участвовал в спаррингах и не боролся. «По ходу боя увидел, что он защищает голову и нужно разбивать его по этажам. Я дрался эти 15 минут с одной ногой», — заявил Ян.

Победный для Яна поединок прошел ранее в Майами. Соперники провели в октагоне все три раунда, судьи единогласно отдали победу Яну.

Ян прервал серию из трех подряд поражений в UFC. В его активе теперь 17 побед в 22 поединках в ММА. Он также потерпел пять поражений.