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23:39, 10 марта 2024Спорт

Российский фигурист-чемпион выпустил песню

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев выпустил песню «Неотразимая»

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев выпустил песню. Он опубликовал композицию в своем Telegram-канале.

Трек получил название «Неотразимая». «Я не занимаюсь этим профессионально, это мое хобби, но я просто хочу, чтобы вы чуть приблизились к тому, что мне еще интересно в этой жизни», — написал Алиев.

Алиев становился чемпионом Европы в 2020 году. На его счету также серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м.

10 декабря призер Олимпийских игр-2022 Александра Трусова выпустила новую песню. В записи трека «Я не кукла» приняли участие еще две фигуристки — Софья Самоделкина и Мария Левушкина. В июне 2023 года Трусова опубликовала клип на композицию «Два крыла», которую презентовала в свой 19-й день рождения.

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