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12:39, 19 декабря 2023Спорт

Трусова выпустила совместную с двумя фигуристками песню

Трусова выпустила песню вместе с фигуристками Самоделкиной и Левушкиной

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Александра Трусова выпустила новую песню. Спортсменка рассказала об этом в Telegram-канале.

В записи трека «Я не кукла» приняли участие еще две фигуристки — Софья Самоделкина и Мария Левушкина. «Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее!» — написала Трусова.

Для Трусовой это уже вторая песня. В июне 2023 года спортсменка опубликовала клип на композицию «Два крыла», которую презентовала в свой 19-й день рождения.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.

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