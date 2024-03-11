В профсоюзе учителей отреагировали на идею отменить обязательную сдачу ЕГЭ

Луховицкий из профсоюза «Учитель» выступил против отмены обязательной сдачи ЕГЭ

Инициатива об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России вызывает много вопросов, считает учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он выступил против ее внедрения в беседе с «Лентой.ру».

Ранее соответствующий законопроект разработала группа депутатов из ЛДПР. При выпуске из школы они предлагают дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. По мнению авторов, их проект поможет проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы.

Непонятно, будут ли эти экзамены, которые организует и принимает школа, вступительными или абитуриентам придется сдавать еще какие-то специальные экзамены в вузе, отметил Луховицкий.

Если речь идет только об абитуриентах, которые поступают в училища, колледжи и техникумы, то для них и так обязательна сдача лишь двух экзаменов: русского языка и базовой математики, подчеркнул педагог.

«Если это так, то тогда вообще ничего принципиально нового нет, и смысл этого законопроекта получается в том, чтобы, в общем-то, незначительное количество детей вообще не боялось никаких экзаменов. То есть это может привести только к тому, что старшеклассники перестанут просто учиться, потому что очевидно, что подавляющему большинству детей такой экзамен на троечку школа зачтет», — высказался он.

Не менее важный вопрос, по мнению собеседника «Ленты.ру», какое количество времени будет отведено для реализации новой системы.

«Сейчас все учителя, по крайней мере старших классов, работают именно над подготовкой для сдачи ЕГЭ. Для того, чтобы изменить это, необходимо менять методики, менять содержание уроков, менять очень многое. Так что, если этот законопроект превратится в закон, то вопрос, сколько лет будет дано на реализацию этого. Очевидно, что нельзя такое дело вводить с будущего года или даже с 26-го. От экзаменов зависит вообще во многом все функционирование и все содержание образования. Я надеюсь, что это будет сделано максимально мягко», — поделился Луховицкий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что при пересдаче ЕГЭ в этот же год первый результат экзамена будет аннулирован.

