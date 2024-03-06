Рособрнадзор назвал условия аннулирования результатов ЕГЭ при пересдаче

Рособрнадзор: при пересдаче ЕГЭ в этот же год первый результат будет аннулирован

При пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этот же год первый результат экзамена будет аннулирован. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Если выпускник по каким-то причинам — волновался или не согласен со своим результатом — будет иметь право пересдачи еще раз одного предмета, который он сдавал, (...) первый результат будет аннулирован», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил дать выпускникам школ право пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. Сроки пересдачи, по его словам, должны быть определены так, чтобы абитуриенты успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

На данный момент в России ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и базовая или профильная математика) школьники могут пересдать, если они не преодолели установленные Рособрнадзором минимальные баллы. Для второй попытки предусмотрены резервные даты летом, для третьей — уже осенью.