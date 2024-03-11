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16:48, 11 марта 2024Мир

В России ответили на идею ФРГ и Британии о передаче крылатых ракет Украине

Депутат Красов раскритиковал идею ФРГ и Британии о передаче крылатые ракеты ВСУ
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов раскритиковал идею Германии и Великобритании о передаче крылатых ракет Украине. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая поддержала предложение своего британского коллеги продать немецкие ракеты Taurus Лондону для их дальнейшей передачи Киеву.

«Госпожа Бербок и раньше отличалась очень оригинальными высказываниями. Сейчас она допускает, что поставки оружия и боеприпасов, в том числе крылатых ракет, не приведут к тому, что костер, который уже полыхает на Украине, будет дальше разгораться. Вместо того, чтобы по линии своего дипломатического ведомства склонить руководство Украины сесть за стол переговоров, они накачивают кровавый режим все большими и большими объемами оружия и боеприпасов», — отреагировал Красов.

Депутат напомнил, что представители НАТО, включая США, Германию и Великобританию, неоднократно заявляли, что хотят победить Россию на поле боя.

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Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что передача Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Украине и покупка у Германии ракет Taurus является возможным способом помощи Киеву. По словам главы германского внешнеполитического ведомства, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Так Бербок поддержала идею министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, предложившего ранее такую схему обеспечения Киева крылатыми ракетами.

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