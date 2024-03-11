Компания Polymetal завершила продажу своих активов в России

Структура «Мангазеи» стала владельцем российского бизнеса компании Polymetal

Руководство компании Polymetal International завершило процесс продажи своего российского бизнеса (АО «Полиметалл»). Его владельцем стала компания «Мангазея Плюс», сообщается на сайте Polymetal.

В результате сделки структура «Мангазеи» получила в свой контроль 100 процентов акций «Полиметалла». Отмечается, что соответствующее соглашение ранее одобрили представители собрания акционеров компании. «Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса», — говорится в пресс-релизе Polymetal.

Главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис добавил, что завершение сделки позволило компании «нивелировать основные риски» от ведения бизнеса на территории России. Кроме того, после этого соглашения чистый внешний долг компании снизился на 2,2 миллиарда долларов. Помимо этого Polymetal получила 300 миллионов долларов после уплаты налогов и погасила внутригрупповую задолженность в размере 1,04 миллиарда долларов.

О заключении соглашения по продаже российского бизнеса второго по величине производителя золота в России стало известно еще 19 февраля. Тогда в компании сообщили о достижении соответствующего соглашения с компанией «Мангазея Плюс». Продаваемые активы были оценены в 3,69 миллиарда долларов.

Руководство Polymetal International решило полностью уйти с российского рынка в первой половине августа 2023 года. В конце января 2024-го в компании сменился основной акционер. Им стал оманский государственный фонд MDI, который приобрел в общей сложности 23,9 процента акций крупного золотодобытчика.