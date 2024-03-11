Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
Торпедо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Тюмень
Россия - Мелбет Первая лига|22-й тур
Даниил Медведев
Завтра
05:30 (Мск)
Себастьян Корда
Индиан-Уэллс (м)
Эмма Радукану
Сегодня
23:00 (Мск)
Арина Соболенко
Индиан-Уэллс (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:09, 11 марта 2024Спорт

Стало известно о желании Абрамовича купить испанский клуб

AS: Абрамович изъявил желание купить испанский футбольный клуб «Валенсия»

Фото: Сергей Карпухин / POOL / РИА Новости

Российский бизнесмен Роман Абрамович изъявил желание купить новый футбольный клуб. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AS.

Как стало известно источнику, Абрамович захотел приобрести испанскую «Валенсию». Отмечается, что фанаты надеются на улучшение положения команды после смены владельца.

Ранее Абрамович владел английским «Челси». В мае 2022 года он продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Абрамович был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      Российские силовики поймали поджигателя-ревнивца и нашли у него тайник с оружием

      Глава МИД Германии обвинила Россию в попытках опорочить ее

      Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского к переговорам с Россией

      Порнозвезда рассказала о влиянии карьеры на отношения

      Samsung выпустит твердотельные батареи для автомобилей

      Стало известно о желании Абрамовича купить испанский клуб

      В Грузии обвинили Украину в недружественных действиях

      Россиянин расправился с родителями, поджег дом и принял решение о самоубийстве

      Россиянка разбила голову в термальном комплексе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше