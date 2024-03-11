Стало известно о желании Абрамовича купить испанский клуб

AS: Абрамович изъявил желание купить испанский футбольный клуб «Валенсия»

Российский бизнесмен Роман Абрамович изъявил желание купить новый футбольный клуб. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AS.

Как стало известно источнику, Абрамович захотел приобрести испанскую «Валенсию». Отмечается, что фанаты надеются на улучшение положения команды после смены владельца.

Ранее Абрамович владел английским «Челси». В мае 2022 года он продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Абрамович был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.