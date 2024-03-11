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17:05, 11 марта 2024Культура

Успенская не явилась в суд по делу против Киркорова

Адвокат Добровинский: сторона Успенской не пришла в суд по делу против Киркорова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская не явилась на слушание суда по делу против исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщил адвокат музыканта Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы с коллегой прибыли в замоскворецкий суд в назначенное время, в то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха — не знаю», — поведал собеседник издания.

Добровинский добавил, что повторная беседа должна состояться в середине апреля.

Накануне сообщалось, что судебный процесс Киркорова против Успенской начался в Москве.

Ранее певец потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление Успенской порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с певицы около двух миллионов рублей судебных издержек.

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      Анастасия Астахова
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