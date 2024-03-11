Украинскую общину обвинили в сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

GT обвинил украинскую общину в сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

Решение о сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде приняла украинская община. Об этом заявил телеканал Global Times.

«Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его», — отмечает GT.

Еврейская община «Центр друзей Симона Визенталя», настаивавшая на сносе памятника, требует уничтожить еще двух похожих монумента в городе Эдмонтон — столице канадской провинции Альберта.

В свою очередь МИД России назвал снос «Галичины» первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде. По мнению дипломатов, уничтожение подобных памятников станет доказательством серьезных намерений Оттавы.

Ранее в канадском городе Оквилл (провинция Онтарио) демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» на украинском кладбище святого Владимира. Мемориал, установленный в 1988 году, требовали убрать активисты и журналисты.