Украинскую общину обвинили в сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде
Решение о сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде приняла украинская община. Об этом заявил телеканал Global Times.
«Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его», — отмечает GT.
Еврейская община «Центр друзей Симона Визенталя», настаивавшая на сносе памятника, требует уничтожить еще двух похожих монумента в городе Эдмонтон — столице канадской провинции Альберта.
В свою очередь МИД России назвал снос «Галичины» первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде. По мнению дипломатов, уничтожение подобных памятников станет доказательством серьезных намерений Оттавы.
Ранее в канадском городе Оквилл (провинция Онтарио) демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» на украинском кладбище святого Владимира. Мемориал, установленный в 1988 году, требовали убрать активисты и журналисты.