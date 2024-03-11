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19:39, 11 марта 2024Мир

В Германии назвали странным призыв Папы Римского к мирным переговоры на Украине

Депутат ФРГ Нурипур: слова Папы Римского о мире на Украине вызывают удивление

Фото: VATICAN MEDIA / Globallookpress.com

Стремление к миру на Украине понятно, однако призыв Папы Римского Франциска к началу мирных переговоров вызывает удивление на фоне больших потерь украинской стороны. Об этом заявил лидер партии «Зеленые» в Германии, депутат бундестага ФРГ Омид Нурипур. Его слова передает ТАСС.

«На этом фоне очень удивляет то, что Папа Франциск сказал на эту тему в эти дни. Мы не должны забывать одного: если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украине придет конец», — заявил Нурипур.

Депутат назвал слова понтифика «очень странными», несмотря на растущее стремление к миру, которое, по словам политика, можно заметить и на Украине.

Ранее Франциск заявил, что проигрывающая сторона в украинском конфликте должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. С мнением понтифика не согласился канцлер Германии Олаф Шольц, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ответ заявила, что более мужественным шагом была бы дальнейшая поддержка Киева.

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