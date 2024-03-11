В Госдуме оценили освобождающий от уголовного наказания за участие в СВО проект

В ГД рекомендовали принять проект об освобождении от наказания за участие в СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству оценил законопроект об освобождении от уголовного наказания за участие в специальной военной операции (СВО) и рекомендовал принять его в первом чтении. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, документ рассмотрят 12 марта.

Законопроект о закреплении в Уголовном кодексе механизма освобождения от наказания россиян, заключивших контракт о службе в Российской армии в период мобилизации, военного положения и военное время внесли в Госдуму 6 марта. Его авторами стали главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Как объяснил сенатор, согласно инициативе, заключенные смогут рассчитывать на погашение судимости после получения награды в период службы, в связи с увольнением по состоянию здоровья и при достижении предельного возраста пребывания на службе. Кроме того, осужденных планируется освобождать от наказания при увольнении после окончания мобилизации, прекращения действия военного положения, а также истечения военного времени.