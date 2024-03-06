В ГД прокомментировали закон об освобождении от наказания за участие в СВО

Крашенинников: заключить контракт смогут те, кто находится под следствием

Председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, а также по обороне Павел Крашенинников прокомментировал законопроект о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами (ВС) России. Его высказывание приводится на сайте Госдумы.

Документ дает возможность заключить контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. В таком случае дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания изменен на условный срок. Если после начала военной службы человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

В законопроекте более четко сформулирован принцип добровольности вступления в ряды ВС для таких лиц. «Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж, а также ряд других тяжких и особо тяжких преступлений возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе», — подчеркнул Крашенинников.

Дальнейшее освобождение и погашение судимости будет возможно, если военнослужащий получит госнаграду, либо в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям, предусмотренных ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», заключил политик.