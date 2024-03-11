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07:28, 11 марта 2024Россия

В Орловской области раскрыли подробности о пытавшихся атаковать регион БПЛА

Глава Орловской области Клычков подтвердил уничтожение двух БПЛА над регионом

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на 11 марта два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были перехвачены над Белгородской областью. Подробности несостоявшейся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион приводит губернатор Андрей Клычков в Telegram.

Ранее Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать два российских региона, одним из которых была названа Орловская область.

Согласно приведенной Клычковым информации, один из беспилотников был сбит над Шаблыкинским районом. Второй БПЛА был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. «В обоих случаях повреждений и пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.

10 марта беспилотник сбили над Новгородской областью. Речь, как и в случае атаки на Орловскую область, шла о БПЛА самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

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      Алан Босиков
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