Земфира обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента

Земфира подала жалобу на отказ снять с нее статус иностранного агента

Российская певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) обжаловала в кассационном суде отказ снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по делу», — отметили в инстанции.

Артистку признали иноагентом в феврале 2023 года. Замоскворецкий районный суд Москвы признал это решение законным, а Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего решение вступило в законную силу.

Отмечалось, что артистка выступала с критикой в адрес специальной военной операции (СВО), поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Помимо этого, Земфиру обвиняли в иностранном финансировании.

Ранее сообщалось, что певица может недополучить часть авторских отчислений из России.