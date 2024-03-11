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15:13, 11 марта 2024Культура

Земфира обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента

Земфира подала жалобу на отказ снять с нее статус иностранного агента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) обжаловала в кассационном суде отказ снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по делу», — отметили в инстанции.

Артистку признали иноагентом в феврале 2023 года. Замоскворецкий районный суд Москвы признал это решение законным, а Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего решение вступило в законную силу.

Отмечалось, что артистка выступала с критикой в адрес специальной военной операции (СВО), поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Помимо этого, Земфиру обвиняли в иностранном финансировании.

Ранее сообщалось, что певица может недополучить часть авторских отчислений из России.

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      Анастасия Астахова
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