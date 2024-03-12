Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:26, 12 марта 2024Экономика

Акционеры Qiwi банка выступили против обратного выкупа акций

На внеочередном собрании проголосовали против выкупа акций Qiwi банка

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Акционеры группы Qiwi на внеочередном собрании 11 марта проголосовали против обратного выкупа акций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего планировалось выкупить 10 процентов выпущенных ценных бумаг с NASDAQ и Московской Биржи, их максимальная стоимость оценивалась в 581 рубль за акцию, однако акционеры выступили против. За проведение процедуры отдали 3,879 миллиона голосов, против — 111,848 миллиона голосов. Еще 108 тысяч воздержались от голосования.

В конце января Qiwi продала российские активы, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову за 23,75 миллиарда рублей. Полученные от сделки средства планировали направить на развитие международного бизнеса и buyback акций.

В марте лишившийся лицензии Киви Банк оспорил в Арбитражном суде Москвы договор купли-продажи акций АО «Киви». Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ проводят в организации доследственную проверку на предмет вывода за границу незаконно полученных денег.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?

      Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

      Болгары уничтожили приплывшую с Украины мину

      Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

      Спектакль со звездой «Реальных пацанов» отменили в российском городе

      Раскрыто число сбитых украинских беспилотников около предприятия в Белгороде

      Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России

      Женщинам подсказали диету для борьбы с неприятными проявлениями менопаузы

      Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде

      Отмененный автомобиль Apple сравнили с пузырем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше