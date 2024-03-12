Акционеры Qiwi банка выступили против обратного выкупа акций

На внеочередном собрании проголосовали против выкупа акций Qiwi банка

Акционеры группы Qiwi на внеочередном собрании 11 марта проголосовали против обратного выкупа акций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего планировалось выкупить 10 процентов выпущенных ценных бумаг с NASDAQ и Московской Биржи, их максимальная стоимость оценивалась в 581 рубль за акцию, однако акционеры выступили против. За проведение процедуры отдали 3,879 миллиона голосов, против — 111,848 миллиона голосов. Еще 108 тысяч воздержались от голосования.

В конце января Qiwi продала российские активы, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову за 23,75 миллиарда рублей. Полученные от сделки средства планировали направить на развитие международного бизнеса и buyback акций.

В марте лишившийся лицензии Киви Банк оспорил в Арбитражном суде Москвы договор купли-продажи акций АО «Киви». Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ проводят в организации доследственную проверку на предмет вывода за границу незаконно полученных денег.