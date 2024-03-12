Бразильский тренер «Зенита» признался в любви к России

Бразильский тренер «Зенита» де Оливейра заявил, что не может жить без России

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра признался в любви к России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я мечтал, чтобы моя жизнь была такой, какая она есть сейчас. Но я этого не ожидал. Я благодарен стране и тем людям, которые мне помогли здесь жить и работать», — заявил де Оливейра. Специалист назвал Россию лучшим местом, где он мог бы оказаться.

Де Оливейра отметил, что процесс его русификации завершен на 98 процентов. «Я уже не могу жить без России», — заключил тренер.

Де Оливейра работает в «Зените» с января 2019-го. В России специалист живет с 2009 года. В 2022-м он получил российское гражданство.

Ранее бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о любви к России. Он подчеркнул, что играл в стране пять лет и наслаждался футболом здесь.