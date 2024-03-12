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15:08, 12 марта 2024Спорт

Фитнес-эксперт показал эффективное упражнение для тренировки баланса

Кадр: Канал Evotren / YouTube

Фитнес-эксперт Александр Мироненко рассказал об эффективном упражнении, с помощью которого можно тренировать баланс. Об этом сообщает «Вокруг света».

Встаньте ровно и поднимите согнутую в колене левую ногу, затем отведите ее назад, поставьте стопу на пол и сделайте выпад. После поочередно опуститесь на колени и встаньте на левую ногу, подняв согнутую правую.

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Далее отведите согнутую правую ногу назад и поставьте ее на колено. Левую ногу выпрямите и отведите в сторону, корпус наклоните вправо с опорой на руку, левую руку поднимите по прямой линии с туловищем. После выпрямитесь, поставьте согнутую левую ногу перед собой и начните комплекс сначала.

Ранее тренер по балету Акулина Бахтурина назвала упражнения для пробуждения тела к весне. Она посоветовала делать ягодичный мост и скручивания в боковой планке.

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