Глава WADA высказался о проверке чистоты россиян перед Олимпийскими играми

Глава WADA Банька заявил о принятии мер для проверки чистоты россиян перед ОИ

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о проверке российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Банька заявил, что у российских атлетов забирают пробы на соревнованиях и тренировках, после чего их проверяют за пределами страны. «Несмотря на это, с учетом исторических моментов, WADA остается скептически настроенной по отношению к России. Мы должны оставаться бдительными, убедиться, что предприняты все меры для проверки чистоты этих спортсменов», — добавил глава организации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по выступлению российских атлетов в летних ОИ в Париже. Для каждой спортивной федерации должны быть определены условия участия в турнире.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта.